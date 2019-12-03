Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

В трагедии обвинили пилота воздушного судна.

Следователи установили виновного в гибели пассажиров в Superjet в мае этого года. Об этом сообщили в "Интерфаксе" со ссылкой на собственные источники.

Следствие по делу завершено, адвокаты вскоре начнут знакомиться с его материалами прокомментировали в ведомстве

Вина за гибель 41 человека на борту возложена на командира воздушного судна Дениса Евдокимова. Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации самолета. В СКР считают, что это повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Пилота также будут судить по статье за смерть двух и более лиц. Специалист "грубо приземлился на взлетно-посадочную полосу". Из-за этого произошло возгорание воздушного корабля.

Напомним, что авиакатастрофа произошла в мае 2019-го года на территории аэропорта "Шереметьево". Рейс выполнялся по маршруту из Москвы в Мурманск.

Ранее Piter.tv писал о том, что прекращать производство SSJ100 после авиакатастрофы в Шереметьево не будут.

Видео: YouTube/Skyships