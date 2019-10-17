В СКР назвали основную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100

Большинство пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) погибли из-за дыма и огня. Об этом сообщили в "Коммерсанте" со ссылкой на представителя следственного комитета России Зигмунда Ложис.

Трагедия произошла в мае 2019 года, когда воздушное средство зашло на посадку в аэропорту "Шереметьево". По словам сотрудников СК России, жертвы погибли не из-за удара об землю, а из-за продуктов горения. Вред нанесли и опасные вещества, которые выделялись при горении топлива, а также обшивки салона, сделанной из пластика.

Многие из тех, кто находился на борту, даже не успели отстегнуться от кресел. Причиной множества смертей стало открытие одним из пассажиров задней двери лайнера. Очевидно, это было сделано в приступе панической атаки и попытки выжить. Из-за этого поток воздуха раздул пламя внутри самолета.

Напомним, что в отношении выжившего пилота возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в нарушении эксплуатации самолета и правил техники безопасности. Мужчине может грозить лишение свободы до семи лет или пять лет принудительных работ.

Ранее Piter.tv писал о том, что восстановлена полная картина трагедии в Шереметьево.

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