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Alena_Zinovieva
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Airbus A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

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Известно, что на борту сработали датчики пожаротушения.

Airbus A320, летевший из Москвы в Грозный, был вынужден вернуться в Шереметьево и совершить незапланированную посадку. Известно, что на борту сработали датчики пожаротушения. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет выполнял рейс SU1498. Экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо, а после приземлился в Шереметьево в штатном режиме. В аэропорту авиалайнер встречали пожарные. Пострадавших нет.

Ранее мы писали, что самолет SSJ 100 "Аэрофлота" не смог улететь в Москву из-за отказа гидросистемы.

Видео: YouTube

Теги: airbus a320, датчик пожаротушения, шереметьево
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Картина дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 11:23

Читать и смотрнть редактору обязательно!!!

Если Вам тов.Редактор,например в аптеке дадут вместо аспирина касторку,то вы вероятно будете возмущаться по поводу некомпетентности работников,а выдавать в эфир(интернет) все ,что попадется по руку вашим работникам вы разрешаете.Вы тоже получается ,так сказать не в теме.Короче раскажите откуда видео и кто автор этого видео.Нехорошо получилось.А??

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