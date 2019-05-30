Airbus A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Airbus A320, летевший из Москвы в Грозный, был вынужден вернуться в Шереметьево и совершить незапланированную посадку. Известно, что на борту сработали датчики пожаротушения. Об этом сообщает ТАСС.
Самолет выполнял рейс SU1498. Экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо, а после приземлился в Шереметьево в штатном режиме. В аэропорту авиалайнер встречали пожарные. Пострадавших нет.
Ранее мы писали, что самолет SSJ 100 "Аэрофлота" не смог улететь в Москву из-за отказа гидросистемы.
Видео: YouTube
Обсуждение ( 1 )
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Если Вам тов.Редактор,например в аптеке дадут вместо аспирина касторку,то вы вероятно будете возмущаться по поводу некомпетентности работников,а выдавать в эфир(интернет) все ,что попадется по руку вашим работникам вы разрешаете.Вы тоже получается ,так сказать не в теме.Короче раскажите откуда видео и кто автор этого видео.Нехорошо получилось.А??