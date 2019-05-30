Airbus A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Известно, что на борту сработали датчики пожаротушения.

Airbus A320, летевший из Москвы в Грозный, был вынужден вернуться в Шереметьево и совершить незапланированную посадку. Известно, что на борту сработали датчики пожаротушения. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет выполнял рейс SU1498. Экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо, а после приземлился в Шереметьево в штатном режиме. В аэропорту авиалайнер встречали пожарные. Пострадавших нет.

Ранее мы писали, что самолет SSJ 100 "Аэрофлота" не смог улететь в Москву из-за отказа гидросистемы.

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