Самолет SSJ 100 "Аэрофлота" не смог улететь в Москву из-за отказа гидросистемы

Позднее пассажиры отказались совершать полет на этом самолете.

Самолет "Аэрофлота" SSJ 100 следующий рейсом Ульяновск-Москва не смог взлететь из-за отказа гидросистемы, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Информацию о неполадках с самолетом, который должен был вылететь рейсом SU1389, позднее подтвердила помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова. Как выяснилось, датчик неполадки системы сработал в 00:21 по местному времени при выруливании на взлетную полосу. В этот момент на борту находились 36 пассажиров, включая двух детей. Командир судна принял решение прервать вылет.

Пассажиры воздушного судна отказались лететь на SSJ 100 и потребовали поменять самолет. В связи с этим их рейс был перенесен на утро. После ночь в гостиницах люди вылетели в Москву на Airbus A320.

Напомним, 5 мая в столичном аэропорту Шереметьево в результате отказа систем SSJ 100 в авиакатастрофе погиб 41 человек из 78 находившихся на судне, выполняющего рейс Москва-Мурманск.

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