СМИ: Восстановлена полная картина трагедии в Шереметьево

СМИ назвали ошибки пилотов, которые привели к гибели 41 человека.

5 мая в аэропорту Шереметьево произошла трагедия: во время экстренной посадки самолета SSJ 100 компании "Аэрофлот" погибли 40 пассажиров и один бортпроводник.

Сейчас, спустя 10 дней, "КоммерсантЪ" опубликовал мнение экспертов со ссылкой на близких к расследованию специалистов. Сообщается, что в нос самолета действительно ударила молния, после чего в самолете отключились электрогенераторы, которые поддерживали автоматическое управление самолетом. Бортовой компьютер перестал корректировать действия пилотов и их возможные ошибки. Данные обстоятельства не являются и критическими и не несут опасности самолету и жизням пассажиров и экипажа. В подобных ситуациях рекомендует ускорить посадку, что и сделал экипаж самолета, решив вернуться в Шереметьево.

Самолет смог зайти на посадку со второго круга в штатном режиме. Но самолет перелетел расчетную точку приземления на ВПП. Находясь уже на середине ВПП, самолет еще не коснулся шасси земли. Тогда, по мнению экспертов, экипаж начал "прижимать" самолет к земле, что привело к "прыжкам". Самолет сел с завышенными приборной и вертикальной скоростями. Также, по мнению специалистов, фатальной ошибкой экипажа стали полпытки посадить самолет после того, как самолет сделал "козла" (прыжки по ВПП). В данных ситуациях предписывается экипажу экстренно поднять самолет в воздух, что не было сделано. В результате чего задние стоки шасси проломили топливные баки, что и привело к возгоранию.

Официальных опровержений или подтверждений этой версии на данный момент нет, так как расследование еще не завершено.

Ранее Piter.TV публиковал новое видео экстренной посадки SSJ 100 в Шереметьево.

Видео: YouTube/Будильник Кому не всё равно 2.0