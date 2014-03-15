В США при взлете загорелся самолет

В Соединенных штатах при взлете загорелся пассажирский лайнер. Об этом в своем Twitter сообщил губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи.
Инцидент произошел в городе Атлантик-Сити. Причиной возгорания стала птица, которая попала в правый двигатель воздушного судна, когда оно еще находилось на взлетно-посадочной полосе.
Все пассажиры и члены экипажа благополучно эвакуированы из самолета. Информации о серьезных ранениях не поступало.
Фил Мерфи, губернатор штата Нью-Джерси
В настоящее время в причинах инцидента разбирается Федеральное авиационное управление.
Ранее в Аризоне два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом.
Видео: Twitter/LakewoodScoop, Youtube/Da Zen Spot
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