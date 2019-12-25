В Аризоне два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом

В американском штате Аризоне два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала ABC15. СМИ ссылаются на региональные власти. Известно, что трагедия произошла утром 1 октября по местному времени вблизи аэропорта Чэндлер.
После авиакатастрофы вертолет упал на землю после чего воспламенился. В нем находились два члена экипажа. Оба погибли. Одновременно с этим пилот самолета смог посадить воздушное судно на поле.
Сейчас эксперты определяют причины произошедшего.
Лукашенко пригрозил посадить любой самолет при угрозе Белоруссии.
Фото и видео: Telegram /
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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