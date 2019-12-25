  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Аризоне два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом
Сегодня, 11:44
139
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Аризоне два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом

0 0

Жертвами трагедии стали два человека.

В американском штате Аризоне два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала ABC15. СМИ ссылаются на региональные власти. Известно, что трагедия произошла утром 1 октября по местному времени вблизи аэропорта Чэндлер.

После авиакатастрофы вертолет упал на землю после чего воспламенился. В нем находились два члена экипажа. Оба погибли. Одновременно с этим пилот самолета смог посадить воздушное судно на поле.

Сейчас эксперты определяют причины произошедшего.

Лукашенко пригрозил посадить любой самолет при угрозе Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / 

Теги: аризона, вертолёт, самолет
Категории: Мировые новости, Тема дня, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
medinon
Сегодня 12:19

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии