Опубликовано новое видео страшной посадки самолета в Шереметьево

5 мая в аэропорту Шереметьево произошла трагедия, где во время аварийной посадки погибли 40 пассажиров и один бортпроводник.
Сейчас, спустя почти 10 дней, в сети появилось новое видео экстренной посадки. Данное видео снято другой камерой наблюдения в более лучшем качестве. На данных кадрах отчетливо видны "прыжки" суперджета по ВПП. Последний роковой прыжок самый высокий, по сравнению с предыдущими. Вероятно, именно во время этого прыжка и подломились стойки шасси и были пробиты баки полные горючего, после чего самолет вспыхнул. Ранее появилась информация, что у сидевших в хвосте самолета практически не было шансов спастись, многие пассажиры не успели даже отстегнуться.
Ранее Piter.TV публиковал видео с моментом аварии из салона самолета, а также видео посадки с другого ракурса.
Сегодня Piter.TV публиковал видео из аэропорта Внуково, где совершил экстренную посадку "Боинг", который должен был лететь в Милан.
Видео: YouTube/Будильник Кому не всё равно 2.0
Обсуждение ( 2 )
Садился плавно и правильно: хвост опустился как положено, но. Шасси находились в неправильном режиме аварийной посадки. У них предусмотрены только три: изи, медиум и макс. Находились в положении 'max' - максимального торможения, то есть практически застопорены. В этот режим можно переводить лишь после приземления, для экстренного торможения, в случаях нехватки длины полосы к примеру. Это практически режим "ручника". Естественно в этом положении шасси нельзя приземлятся, разве что на скользкую поверхность как лед к примеру, но на твердую полосу никак, иначе "козления" не избежать. Подобными предустановленными режимами изобилуют нынешние аппараты и этот не исключение, если не сказать перепичкан. Спилотировали хорошо, несмотря на резервное управление "сайдстик" - без штурвала. Шасси упустили. И конечно тягу надо было убрать. Это непростительно.
Это ужасно, пассажиры в хвосте от такого козла носом явно получили тяжёлые травмы, с которыми они самостоятельно не могли выбоаться