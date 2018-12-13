Опубликовано новое видео страшной посадки самолета в Шереметьево

В сети опубликованы новые кадры с "прыгающим" самолетом в аэропорту Шереметьево, после чего самолет загорелся.

5 мая в аэропорту Шереметьево произошла трагедия, где во время аварийной посадки погибли 40 пассажиров и один бортпроводник.

Сейчас, спустя почти 10 дней, в сети появилось новое видео экстренной посадки. Данное видео снято другой камерой наблюдения в более лучшем качестве. На данных кадрах отчетливо видны "прыжки" суперджета по ВПП. Последний роковой прыжок самый высокий, по сравнению с предыдущими. Вероятно, именно во время этого прыжка и подломились стойки шасси и были пробиты баки полные горючего, после чего самолет вспыхнул. Ранее появилась информация, что у сидевших в хвосте самолета практически не было шансов спастись, многие пассажиры не успели даже отстегнуться.

Ранее Piter.TV публиковал видео с моментом аварии из салона самолета, а также видео посадки с другого ракурса.

Сегодня Piter.TV публиковал видео из аэропорта Внуково, где совершил экстренную посадку "Боинг", который должен был лететь в Милан.

Видео: YouTube/Будильник Кому не всё равно 2.0