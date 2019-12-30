СК окончательно установил виновного аварии SSJ-100 в Шереметьево

Следком сообщил, что продолжения расследования не будет, так как у следствия есть заключение экспертов о четкой причине, почему произошла эта трагедия.

Следственный комитет окончательно назвал виновного в трагедии в Шереметьево, которая произошла 5 мая 2019 года.

Издание "Коммерсантъ" опубликовал интервью с Заместителем председателя Следственного комитета России (СКР) Игорем Красновым, в котором назван виновный в трагедии в Шереметьево с самолетом SSJ-100. Следствие установило, что вина в аварии полностью лежит на командире экипажа самолета Денисе Евдокимове.

Денис Евдокимов, имея специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов, создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна. Грубая жесткая посадка на ВПП в Шереметьево произошла с превышением скорости и вертикальной перегрузкой. "Суперджет" трижды подскакивал по полосе, что привело к тому, что стойки шасси проломили обшивку и прорвали топливные баки с последующим возгоранием топлива.

СК сообщает изданию "Ъ", что дальнейшего расследования уголовного дела не будет. Собрана достаточная доказательная база, которая указывает на вину командира экипажа. По результатам расследования Евдокимову предъявлено обвинение по статье "нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупный ущерб". Сейчас Евдокимов знакомится с материалами дела.

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