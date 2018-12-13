Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ

В правоохранительных органах опровергли версию, что пассажиры загоревшегося самолета SSJ-100 не смогли покинуть лайнер из-за соседей, пытавшихся взять с собой ручную кладь. Многие из пострадавших даже не успели расстегнуть ремни безопасности, сообщил ТАСС источник близкий к расследованию.

По информации издания, многие пассажиры самолета погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Собеседник агентства сообщил, что у людей в хвосте самолета практически не было шансов выбраться наружу. В данный момент ведется расследование. Эксперты выясняют причины случившегося.

Напомним, что авиакатастрофа произошла 5 мая. Во время пожара на самолете погиб 41 человек.

Видео: t-m/112, BAZA