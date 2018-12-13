Появилось видео из аэропорта Внуково, где экстренно приземлился самолет из-за неполадок

Одна из пассажирок этого рейса опубликовало видео из аэропорта.

Сегодня, 14 мая, в аэропорт Внуково вернулся самолет рейсом Москва - Милан.

Сообщается, что самолет Boeing компании Utair, который вылетел из Москвы в Милан, экстренно вернулся во Внуково. Будучи в воздухе у самолета обнаружилась неисправность, не убралась одна из стоек шасси. Экипаж самолета принял решение вернуться в Москву, запросив разрешение на посадку. "Боинг" два часа кружил над Москвой, вырабатывая топливо.

Сейчас сообщается, что самолет благополучно приземлился в аэропорту. Жертв и пострадавших нет. У ВПП самолет встречали автомобили "скорой" и наземные службы аэропорта. Одна из пассажирок рейса опубликовало видео из аэропорта и рассказала, что пассажиры нервничали и рады, что благополучно вернулись в Москву.

Видео: Instagram/ekat007