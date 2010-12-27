В Шереметьево на ВПП грузовик сбил рабочего аэропорта

В Шереметьево грузовик сбил рабочего на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево.
Инцидент произошел накануне днем, 28 ноября, на ВПП в аэропорту Шереметьево. По полосе ехал грузовик, а впереди шли двое рабочих, обслуживающие самолеты. Грузовик ехал медленно, но, вероятно, водитель не заметил пешеходов и совершил наезд на одного из мужчин.
В результате наезда мужчину с переломом ноги госпитализировали в больницу. Обстоятельства ЧП в Шереметьево выясняются.
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Фото:pixabay.com
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