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В Шереметьево на ВПП грузовик сбил рабочего аэропорта
Сегодня, 10:37
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MShaffter

В Шереметьево на ВПП грузовик сбил рабочего аэропорта

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Грузовик ехал медленно, но водитель, вероятно, не заметил людей, которые медленно шли по ВПП.

В Шереметьево грузовик сбил рабочего на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево.

Инцидент произошел накануне днем, 28 ноября, на ВПП в аэропорту Шереметьево. По полосе ехал грузовик, а впереди шли двое рабочих, обслуживающие самолеты. Грузовик ехал медленно, но, вероятно, водитель не заметил пешеходов и совершил наезд на одного из мужчин.

В результате наезда мужчину с переломом ноги госпитализировали в больницу.  Обстоятельства ЧП в Шереметьево выясняются.

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Фото:pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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