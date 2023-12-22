В Шереметьево усилили меры безопасности после трагедии в "Крокус Сити Холле"

Отмечается, что аэропорт продолжает работать штатно.

В аэропорту Шереметьево усилили меры безопасности после трагедии в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя аэропорта Анну Захаренкову.

По ее словам, аэропорт продолжает работать штатно, а пассажиры относятся с пониманием к принятым мерам. Также Захаренкова добавила, что со вчерашнего дня в Шереметьево придерживаются дня тишины, поддержки и солидарности.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 марта в Красногорске. Перед концертом в "Крокус Сити Холле" в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и устроили стрельбу. Они также бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, в результате теракта погибли 133 человека.

Ранее мы сообщали, что спасатели продолжают разбор завалов в "Крокус Сити Холле"

Видео: Telegram / РИА Новости