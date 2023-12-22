МЧС: спасатели продолжают разбор завалов в "Крокус Сити Холле"

Через сформированное отверстие планируется доставить кран, с помощью которого уберут крупногабаритные фрагменты обрушившейся кровли.

Спасатели МЧС России продолжают разбор завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшая в ночь на 24 марта на место тяжелая техника провела демонтаж фасада. Через сформированное отверстие планируется доставить 100-тонный кран, с помощью которого спасатели уберут крупногабаритные фрагменты обрушившейся кровли.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 марта в Красногорске. Перед концертом в "Крокус Сити Холле" в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и устроили стрельбу. Они также бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, в результате теракта погибли 133 человека.

Ранее мы сообщали, что к "Крокус Сити Холлу" прибыла тяжелая техника для расчистки завалов.

Видео: МЧС России