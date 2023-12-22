К "Крокус Сити Холлу" прибыла тяжелая техника для расчистки завалов

Поисковая операция продолжается.

К подмосковному "Крокус Сити Холлу" прибыла тяжелая техника для расчистки завалов после теракта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 марта в Красногорске. Перед концертом в "Крокус Сити Холле" в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и устроили стрельбу. Они также бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, в результате теракта погибли 133 человека.

В МЧС отметили, что в субботу, 23 марта, спасатели разобрали более 90 кубометров завалов в "Крокус Сити Холле". Поисковая операция продолжается.

Ранее в МЧС рассказали, сколько человек тушит пожар в "Крокус Сити Холле".

Видео: МЧС России