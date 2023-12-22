В МЧС рассказали, сколько человек тушит пожар в "Крокус Сити Холле"

Ликвидация последствий пожара в Подмосковье продолжается.

К ликвидации пожара в "Крокус сити холле" привлечено 477 человек личного состава и 183 единицы специальной техники. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального экстренного ведомства по Московской области. В ГУ МЧС уточнили, что по состоянию на шесть часов утра 23 марта сведения о жертвах и пострадавших все еще уточняются.

Всего привлекается: 477 человек и 183 единицы техники, в том числе от МЧС России 192 человека, 79 единиц техники. пресс-служба ГУ МЧС по Подмосковью

Напомним, что вечером 21 марта представители ФСБ уведомили россиян о том, что перед концертом в "Крокус сити холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. Согласно сведениям от Следственного комитета, жертвами стали не менее 60 человек. Однако эта цифра все еще может вырасти. Министр по здравоохранению Михаил Мурашко сообщил, что после трагедии медики госпитализировали 115 человек, пятеро из них – несовершеннолетние, еще 60 взрослых и один ребенок остаются в тяжелом состоянии. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело о теракте.

В результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек и более 100 пострадали.

Фото и видео: ГУ МЧС России