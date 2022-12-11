По словам одного из очевидцев, в здании терминала частично обвалился потолок.

Терминал аэропорта Шереметьево проверили после срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел сегодня, 11 декабря. В терминале B аэропорта сработала сигнализация, а вместе с ней включились спринклеры, которые разбрызгивают воду. На проверку выехали пожарные. После проведения проверки заявили, что сигнализация сработала ложно.

По словам одного из очевидцев, в здании терминала частично обвалился потолок. Находившиеся внутри люди укрывались от воды в туннеле к паркингу.

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Видео: Telegram / SHOT