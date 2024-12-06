В Пулково проверили пожарное оповещение

В петербургском аэропорту Пулково утром 26 декабря в тестовом режиме сработала пожарная система оповещения. Об этом сообщили в воздушной гавани.
Просьба соблюдать спокойствие. Эвакуация не требуется.
Пресс-служба Пулково
Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково представили самолет Superjet 100, посвященный юбилею поискового отряда "ЛизаАлерт". Борт авиакомпании "Россия" отправился в Москву, а почетными гостями стали волонтеры. Также заработала тематическая выставка.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все