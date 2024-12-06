  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пулково проверили пожарное оповещение
Сегодня, 11:43
140
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Пулково проверили пожарное оповещение

0 0

Эвакуация пассажиров не требовалась.

В петербургском аэропорту Пулково утром 26 декабря в тестовом режиме сработала пожарная система оповещения. Об этом сообщили в воздушной гавани. 

Просьба соблюдать спокойствие. Эвакуация не требуется. 

Пресс-служба Пулково 

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково представили самолет Superjet 100, посвященный юбилею поискового отряда "ЛизаАлерт". Борт авиакомпании "Россия" отправился в Москву, а почетными гостями стали волонтеры. Также заработала тематическая выставка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожарная сигнализация, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии