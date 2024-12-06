В Пулково проверили пожарное оповещение

Эвакуация пассажиров не требовалась.

В петербургском аэропорту Пулково утром 26 декабря в тестовом режиме сработала пожарная система оповещения. Об этом сообщили в воздушной гавани.

Просьба соблюдать спокойствие. Эвакуация не требуется. Пресс-служба Пулково

Фото: Piter.TV