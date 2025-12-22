  1. Главная
Сегодня, 16:07
В Пулково представили самолет, посвященный юбилею поискового отряда "ЛизаАлерт"

Борт авиакомпании "Россия" отправился в Москву, а почетными гостями стали волонтеры.

В петербургском аэропорту Пулково 22 декабря представили самолет Superjet 100 в тематической ливрее, посвященной 15-летию поискового отряда "ЛизаАлерт". Борт авиакомпании "Россия" отправился в Москву, а почетными гостями стали волонтеры, сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков. 

Дизайн вдохновлен реальной историей спасения шестилетнего Марка Аглиуллина в Пермском крае. С другой стороны показаны образы леса и города – тех пространств, где чаще всего пропадают люди. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Кроме того, в воздушной гавани открылась выставка, посвященная отряду. 

Ранее мы рассказывали о том, что Turkish Airlines добавила новый рейс из Петербурга в Стамбул. 

Видео: Telegram / Кирилл Поляков 

