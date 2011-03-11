Самолет с россиянином Виктором Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2 в Москве

Освобожденного из американской тюрьмы россиянина встретили родственники.

Самолет с россиянином Виктором Бутом, которого накануне российские власти обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, приземлился в аэропорту Внуково-2 в Москве. Соответствующее заявление сделали представители телеканала "Россия-24". Известно, что гражданин РФ прилетел в российскую столицу из Абу-Даби, в котором состоялся обмен заключенными. Известно, что в воздушной гавани мужчину встретили близкие - жена Алла и мать Раиса, также родственников сопровождала депутат Госдумы Мария Бутина. По прибытию в аэропорт Виктор Бут спустился с трапа родным с цветами и обнял их.

Добрался. Это самое главное. Посреди ночи подняли, сказали: "собирайся". Особой предварительной информации (об обмене) не было. Понятно было, как ситуация складывалась. Виктор Бут

Россиянин добавил, что ему ни с кем в тюрьме попрощаться не удалось, так как было уже поздно. Он не стал рассказывать СМИ о дальнецших планах.

Лавров отметил работу канала по обмену заключенными с США.

Фото и видео: Telegram / SHOT