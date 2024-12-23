В Петербурге заработал первый видеотерминал для оплаты ЖКХ

Новый сервис ЕИРЦ позволит решать вопросы по коммуналке без визита в офис

В торгово-развлекательном комплексе "Лиговъ" на Лиговском проспекте запустили первый в Санкт-Петербурге видеотерминал "ЕИРЦ", сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Евгения Разумишкина.

Первый в Северной столице видеотерминал "ЕИРЦ" начал работу в ТРК "Лиговъ". Устройство оснащено сенсорным экраном, камерой, сканером, принтером и модулем для проведения платежей.

С помощью терминала жители могут решать вопросы по квитанциям, приборам учета и другим услугам ЖКХ, не обращаясь в офис "ЕИРЦ СПб". Все видеозвонки, переписка и платежи фиксируются системой, а финансовые операции проходят в соответствии с требованиями защиты персональных данных.

В ближайшее время аналогичные терминалы установят в других торговых центрах и общественных пространствах Санкт-Петербурга.

Фото: Вконтакте / ЕИРЦ