Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Новокузнецке произошел пожар в строящемся терминале аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 11 февраля. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. До прибытия огнеборцев из помещения люди вышли самостоятельно. В результате пожара никто не пострадал.

В тушении огня участвовали 36 специалистов и 12 единиц техники. Спустя время пожар был локализован. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Тольятти локализовали пожар в гостинице.

Видео: МЧС России