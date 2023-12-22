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В Тольятти локализовали пожар в гостинице

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В результате пожара пострадали два человека.

В Тольятти локализовали пожар в гостинице. Об этом сообщил в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 10 февраля на улице Спортивной. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. В результате пожара пострадали два человека.

До прибытия пожарных из горящего здания самостоятельно эвакуировались 12 человек. В тушении огня участвовали 105 огнеборцев и 29 единиц техники. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что площадь пожара в жилом доме в Иркутской области составила 700 "квадратов".

Видео: МЧС России

Теги: гостиница, пожар, тольятти
Категории: Лента новостей, Новости России,

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