Площадь пожара в жилом доме в Иркутской области составила 700 "квадратов"

В тушении огня участвовали 49 специалистов и 15 единиц техники.

Площадь пожара в жилом доме в Иркутской области составила 700 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 4 февраля в Усть-Илимске. Огнеборцы на пожаре спасли двух человек, их передали врача. Еще 30 жильцов самостоятельно эвакуировались. В тушении огня участвовали 49 специалистов и 15 единиц техники. Работа велась при 25-градусном морозе. Спустя несколько часов пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Охотском море на вертолете эвакуировали пострадавшую.

Видео: МЧС России