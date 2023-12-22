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Площадь пожара в жилом доме в Иркутской области составила 700 "квадратов"

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В тушении огня участвовали 49 специалистов и 15 единиц техники.

Площадь пожара в жилом доме в Иркутской области составила 700 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 4 февраля в Усть-Илимске. Огнеборцы на пожаре спасли двух человек, их передали врача. Еще 30 жильцов самостоятельно эвакуировались. В тушении огня участвовали 49 специалистов и 15 единиц техники. Работа велась при 25-градусном морозе. Спустя несколько часов пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Охотском море на вертолете эвакуировали пострадавшую.

Видео: МЧС России

Теги: жилой дом, иркутская область, мчс россии, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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