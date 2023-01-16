Развитие комплекса "Бронка" признано важнейшим проектом транспортной отрасли России

Проект строительства нового морского терминала в порту Бронка получил поддержку на рабочем совещании губернатора Санкт-Петербурга и городского правительства. Проекту присвоен статус стратегического инвестиционного, а компания "Феникс" стала стратегическим инвестором города. Об этом сообщили в Смольном.

Развитие комплекса "Бронка" и железнодорожных подходов к нему признано важнейшим проектом транспортной отрасли России. Параллельно будет создана складская инфраструктура, что важно как для России, так и для дружественных стран, таких как Беларусь.

Компания "Феникс" зарекомендовала себя как надежный партнер города. Новый терминал будет принимать грузы на хранение, обработку и таможенное оформление, создавая свыше 70 рабочих мест. Губернатор отметил, что город поддерживает крупных инвесторов, предоставляя им значительные преимущества, включая льготы по аренде и право выкупа земли.

Увеличение мощностей "Бронки" позволит расширить номенклатуру грузов и увеличить транзитный потенциал Петербурга.

Фото: Смольный