На развязке в районе станции Бронка изменится схема движения 23 ноября

Срок начала и завершения работ может быть изменен в зависимости от погодных условий.

В пресс-службе Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений рассказали о том, что из-за дорожных ремонтно-восстановительных работ изменится схема движения на развязке в районе железнодорожной станции Бронка.

Так, 23 ноября на путепроводе на сутки закроется съезд №1. Срок начала и завершения работ может быть изменен в зависимости от погодных условий.

В соответствии со схемой изменения организации дорожного движения, транспортные средства, движущиеся по внешнему кольцу КАД со стороны о. Котлин на Краснофлотское шоссе в сторону г. Ломоносова и г. Сосновый Бор, направляются на Гостилицкое шоссе для разворота на внутреннее кольцо КАД, далее возвращаются на развязку "Бронка" и осуществляют съезд на Краснофлотское шоссе. Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее на Piter.TV: в трех районах Петербурга ограничат движение с 25 и 26 ноября.

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга