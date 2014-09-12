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В трех районах Петербурга ограничат движение с 25 и 26 ноября
Сегодня, 11:16
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В трех районах Петербурга ограничат движение с 25 и 26 ноября

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Речь идет о Колпинском, Петродворцовом и Приморском районах.

С 25 и 26 ноября движение транспорта ограничат в трех районах, рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. 

В Колпинском районе с 25 ноября по 4 декабря планируется строительство газопровода, поэтому затруднится проезд по улице Богайчука в Металлострое от дома 4А по улице Богайчука до Полевой улицы. 

В Петродворцовом районе с 25 ноября по 30 декабря в связи с работами по возведению дороги закроют движение по улице Юты Бондаровской в Петергофе от Луизинской улицы до Парковой улицы, включая перекрестки с улицей Володи Дубинина и переулком Суворовцев. 

А в Приморском районе с 26 ноября по 2 декабря будут прокладывать канализационную сеть, из-за чего перекроют проезд по Промежуточной улице в Лисьем Носу от Майской улицы до Кольцевой улицы. 

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Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, ограничения для автомобилистов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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