В трех районах Петербурга ограничат движение с 25 и 26 ноября

Речь идет о Колпинском, Петродворцовом и Приморском районах.

С 25 и 26 ноября движение транспорта ограничат в трех районах, рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

В Колпинском районе с 25 ноября по 4 декабря планируется строительство газопровода, поэтому затруднится проезд по улице Богайчука в Металлострое от дома 4А по улице Богайчука до Полевой улицы.

В Петродворцовом районе с 25 ноября по 30 декабря в связи с работами по возведению дороги закроют движение по улице Юты Бондаровской в Петергофе от Луизинской улицы до Парковой улицы, включая перекрестки с улицей Володи Дубинина и переулком Суворовцев.

А в Приморском районе с 26 ноября по 2 декабря будут прокладывать канализационную сеть, из-за чего перекроют проезд по Промежуточной улице в Лисьем Носу от Майской улицы до Кольцевой улицы.

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Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга