Рождественская ярмарка 2024-2025 потеснит автомобилистов

Нельзя будет проезжать и парковаться на участках территории вблизи Манежной, Московской и Дворцовой площадей. Первые ограничения вступают в силу с 19 ноября.

Традиционная Рождественская ярмарка в центре Санкт-Петербурга в этом году пройдет на трех площадках. Среди них: Манежная, Московская и Дворцовая площадь. В связи с этим автомобилистов ждут новые временные ограничения движения и остановки вблизи обозначенных локаций, – следует из сообщения пресс-службы Комитета по транспорту Северной столицы.

Конкретно, ограничения на остановку, парковку и движение транспорта коснутся Кленовой, Инженерной, Итальянской, Малой Садовой, Караванной и Миллионной улиц, а также Дворцовой, Московской и Манежной площадей. Большинство вводимых ограничений продержатся до середины и второй половины января.

Ранее мы также сообщали об ограничениях движения, которые будут введены для автомобилистов с 18 по 20 ноября во Фрунзенском, Пушкинском и Петроградском районах Петербурга.

Фото: PXhere, Комитет по транспорту Санкт-Петербурга