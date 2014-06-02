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С 18 и 20 ноября движение будет ограничено в трех районах Петербурга
Сегодня, 10:58
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С 18 и 20 ноября движение будет ограничено в трех районах Петербурга

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Речь идет о Пушкинском, Фрунзенском и Петроградском районах.

В трех районах с 18 и 20 ноября ограничат движение, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. 

Так, с 18 ноября по 20 мая 2025 года в Петроградском районе из-за работ по размещению временных ограждений затруднится проезд по Чкаловскому проспекту от Малой Разночинной улицы до Пионерской улицы, около дома 37А. 

В Пушкинском районе с 20 по 25 ноября по этой же причине ограничат движение по Витебскому проспекту в Шушарах от Петербургского шоссе до Шушарской дороги. 

А во Фрунзенском районе с 20 по 26 ноября будут прокладывать инженерные сети. Поэтому затруднят проезд около дома 14 по Камчатской улице. 

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: ремонтные работы ограничат движение на КАД Петербурга между развязками с Приморским шоссе и ЗСД. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, ограничения для автомобилистов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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