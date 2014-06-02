С 18 и 20 ноября движение будет ограничено в трех районах Петербурга

Речь идет о Пушкинском, Фрунзенском и Петроградском районах.

В трех районах с 18 и 20 ноября ограничат движение, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Так, с 18 ноября по 20 мая 2025 года в Петроградском районе из-за работ по размещению временных ограждений затруднится проезд по Чкаловскому проспекту от Малой Разночинной улицы до Пионерской улицы, около дома 37А.

В Пушкинском районе с 20 по 25 ноября по этой же причине ограничат движение по Витебскому проспекту в Шушарах от Петербургского шоссе до Шушарской дороги.

А во Фрунзенском районе с 20 по 26 ноября будут прокладывать инженерные сети. Поэтому затруднят проезд около дома 14 по Камчатской улице.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

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Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга