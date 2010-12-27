В Шереметьево на рулежной дорожке столкнулись два самолета

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета.

ЧП произошло сегодня утром, 15 ноября, в аэропорту Шереметьево. Два самолета столкнулись на рулежной дорожке, сообщает ТАСС. Самолет А-320 во время рулежки задел фюзеляж другого воздушного судна. На борту А-320 находилось 42 человека, включая 6 членов экипажа.

Пострадавших нет. Выясняются все детали произошедшего. Самолеты осматривают специалисты.

Сегодня ранее: Во Владивостоке электричка снесла на переезде грузовик.

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