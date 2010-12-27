Во Владивостоке грузовик снесла электричка на переезде

Появились подробности ДТП с микрогрузовиком и электропоездом во Владивостоке на переезде на станции Угольная.

Во Владивостоке микрогрузовик попал под электричку.

ДТП произошло в 10 часов 20 минут по местному времени на станции Угольная. Микроавтобус столкнулся на переезде с местной электричкой, которая следовала из Владивостока в аэропорт Кневичи, сообщает региональная служба МЧС. На место незамедлительно прибыли спасатели, которые освободили пути от поврежденного грузовика. Движение на данной ветке восстановлено.

В результате ДТП пострадали два человека, которые были переданы медикам. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.

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Фото: Piter.TV