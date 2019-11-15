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Видео: В Москве промышленный альпинист сорвался и погиб

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В сети опубликовано видео с камеры наблюдения с моментом падения альпиниста.

Промышленный альпинист сорвался с лестницы и погиб от полученных травм в больнице.

Промышленный альпинист сорвался с лестницы и упал с высоты 4го этажа. Сообщается, что он получил множественные переломы и разрыв легких. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, но, к сожалению, спасти не смогли.

В сети опубликовано видео, на котором видно, как мужчина с грузом в одной руке начинает подниматься по лестнице. Затем, вероятно он поскользнулся на верхней ступеньке и упал в лестничный пролет.

Видео: MDK

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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