Самолет с хоккеистами клуба "Амур" экстренно сел в Нижнекамске

Причиной такого приземления стала разгерметизация двери воздушного судна.

Самолет с хоккеистами клуба "Амур" экстренно приземлился в Нижнекамске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу камской транспортной прокуратуры. Причина посадки - разгерметизации двери воздушного судна.

Инцидент произошел в ночь на 20 октября. Самолет со спортсменами на борту вылетел из аэропорта Бегишево. Через несколько минут члены экипажа услышали звук проникающего в салон воздуха со стороны передней двери. Об этом было доложено командиру самолета. Он принял решение экстренно сесть в аэропорту вылета.

Посадка произошла успешно. Пострадавших нет. На борту воздушного судна находились 42 пассажира и восемь членов экипажа.

По факту произошедшего камская прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет обращено внимание на соблюдение законодательства о безопасности полетов. К проверке также подключились следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Ранее летевший из Петербурга в Грозный самолет с неисправностью приземлился в Шереметьево.

Видео: Telegram/Mash Iptash