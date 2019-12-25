Летевший из Петербурга в Грозный самолет с неисправностью приземлился в Шереметьево

Лайнер развернулся над Волгоградской областью и взял курс на Москву.

В среду, 20 октября, в Шереметьево благополучно приземлился самолет с неисправностью, летевший из Петербурга в Грозный. Во время полета произошел сбой в системе кондиционирования. Об этом сообщили ТАСС в авиационных службах.

По данным из открытых источников, лайнер развернулся над Волгоградской областью и взял курс на Москву. В пути он провел более 2,5 часов. В настоящий момент устанавливается причина неисправности.

Ранее самолет из Сочи приземлился в Пулково со второго раза из-за проблем с шасси.

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