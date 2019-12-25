В результате инцидента никто не пострадал.

Самолет из Сочи приземлился в Пулково со второго раза из-за проблем с шасси. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В понедельник, 18 октября, у самолета авиакомпании "России", летевшего из Сочи в Петербург, при посадке в Пулково сработала сигнализация стоек шасси. Самолет смог совершить посадку в аэропорту лишь со второго раза.

В результате инцидента никто не пострадал. Северо-Западная транспортная прокуратура уже начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Напомним, месяц назад еще один самолет авиакомпании "России" из Антальи совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково. Позже выяснилось, что при заходе на посадку в аэропорт самолет попал в стаю птиц.

Фото: Piter.TV