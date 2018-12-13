СКР подтвердило, что на борту самолета Москва- Мурманск выжило 37 человек

Во время экстренной посадки и пожара на борту самолета летевшего в Мурманск погибли 41 человек.

Накануне, 5 мая, в столичном аэропорту Шереметьево произошла жуткая трагедия, которая унесла человеческие жизни.

После удара молнии в самолет на высоте отказала часть автоматики и была потеряна связь с землей. Во время экстренной посадки у самолета подломились шасси и были пробиты топливные баки. Начался пожар, из-за которого погибли люди. В салоне самолета началась паника, люди кричали вскакивали со своих мест. Сообщается, что хвостовая часть полностью обгорела. Опубликованы снимки из кабины пилотов и из салона самолета после пожара.

СКР официально заявил, что на борту самолета выжило 37 человек, из них 33 пассажира и 4 члена экипажа. Ранее говорилось о 13 погибших, из которых двое детей. В СМИ сообщается, что один из бортпроводников до последнего вдоха пытался вытащить людей из хвостовой части самолета пока не упал.

Председатель Центрального Следственного комитета России рассказал, что расследованием трагедии в Шереметьево займется управление по особо важным делам. На данный момент по факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Видео: BAZA, 112