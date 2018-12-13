Опубликован полный список погибших и пропавших без вести на борту сгоревшего самолета в Шереметьево

СКР официально заявил, что на борту самолета Москва - Мурманск выжили 37 человек.

Накануне вечером, 5 мая, в аэропорту Шереметьево произошла жуткая трагедия, в которой погибли люди.

После удара молнии в самолет на высоте отказала часть автоматики и была потеряна связь с землей. Во время экстренной посадки у самолета подломились шасси и были пробиты топливные баки. Начался пожар, из-за которого погибли люди. В салоне самолета началась паника, люди кричали, вскакивали со своих мест. Сообщается, что хвостовая часть полностью обгорела.

СКР официально заявил, что на борту самолета выжило 37 человек, из них 33 пассажира и 4 члена экипажа. Ранее говорилось о 13 погибших, из которых двое детей. 28 человек числилось пропавшими без вести. В СМИ сообщается, что один из бортпроводников, 22-летний Максим Моисеев, до последнего вдоха пытался вытащить людей из хвостовой части самолета пока не упал.

Председатель Центрального Следственного комитета России рассказал, что расследованием трагедии в Шереметьево займется управление по особо важным делам. На данный момент по факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Телеграм канал Mash опубликовал список погибших и пропавших без вести:

1. Брукс Джереми Хинтон (гражданин США)

2. Чупрунов Андрей Александрович

3. Чупрунова Екатерина Александровна

4. Данилкина Рита

5. Федорова Алиса Евгеньевна

6. Ганзиев Алексей Юрьевич

7. Искандеров Навруз Нурхатович

8. Ивахненко Денис

9. Хромченко Валентин Олегович

10. Хрумов Михаил Александрович

11. Кирсанова Мария Васильевна

12. Киселев Петр Владимирович

13. Крайнова Наталья Александровна

14. Криштоп Алексей алексеевич

15. Кудрияш Александр Демьянович

16. Курбонбекзада Фаткундини Мирзобек

17. Мартынова алена Ивановна

18. Назаров Максим Алексеевич

19. Новиков Евгений Витальевич

20. Новикова Софья Евгеньевна

21. Парусов Михаил Алексеевич

22. Пилипчук Альбина Владимировна

23. Плотников Сергей

24. Плотникова Надежда Геннадьевна

25. Ратникова Елена Викторовна

26. Савельев Роман

27. Сивоконь Лариса Евгеньевна

28. Смирнов Алексей Николаевич

29. Сороколит Александр

30. Сотсенко Евгений Владимирович

31. Цупикова Дарья Константиновна

32. Тупичкин Антон Александрович

33. Вилямкин Виталий николаевич

34. Вицнаровский Александр

35. Власов Роман Ильич

36. Власова Марина Александровна

37. Воробьев Максим

38. Зенин Михаил Андреевич

39. Гультайчук Алексей

40. Долгопятов Анатолий Юрьевич

+ 1 член экипажа бортпроводник Максим Моисеев.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что на данный момент тела всех погибших извлечены из обгоревшего самолета и доставлены в морг. В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим в Шереметьево на борту самолета.

Видео: BAZA, Mash, 112

Фото: 112, Mash