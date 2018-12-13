Центральный СК России расследует трагедию в Шереметьево: допрашиваются пассажиры и сотрудники аэропорта

СК России расследует уголовное дело, возбужденное после гибели людей в самолете.

Председатель Центрального Следственного комитета России рассказал, что расследованием трагедии в Шереметьево займется управление по особо важным делам. На данный момент по факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Документы подписаны С. Петренко.

Напомним, что ранее появились сведения о 13-ти погибших в самолете. Информацию подтвердили в СК РФ. Авиалайнер следовал по маршруту Москва-Мурманск. на борту находилось 78 человек, включая бортпроводников и других членов экипажа. На данный момент сведения о выживших разнятся. Различные источники заявляют о 41, 38 и 37 выживших. Данные уточняются.

Отметим, что следователи начали допрашивать пострадавших, представителей аэропорта и компании-перевозчика. Будет изучена техническая документация. Рассматривается несколько версий произошедшего.

Ранее Piter.tv писал о том, что опубликовано видео из салона горящего самолета в Шереметьево.

Фото и видео: Видео: t-m/112, BAZA