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МЧС открыло горячую линию психологической помощи в связи с трагедией в Шереметьево
Вчера, 23:13
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KaterinaKono13

МЧС открыло горячую линию психологической помощи в связи с трагедией в Шереметьево

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Линия является круглосуточной, дозвониться до специалистов можно по номеру: 8-800-775-17-17.

МЧС России открыло для родных и близких, а также пассажиров сгоревшего в Шереметьево боинга телефон горячей линии. Дозвониться к психологам можно будет в любое время дня и ночи. Об сообщает сетевое агентство ТАСС.

По телефону горячей линии каждый позвонивший сможет получить психологическую помощь, а также уточнить информацию о погибших или пострадавших при возгорании боинга. 

В связи с инцидентом в Шереметьево Центр экстренной психологической помощи МЧС России развернул федеральный номер горячей линии. По круглосуточному номеру 8-800-775-17-17 родственники и близкие пассажиров самолета смогут получить информационную и психологическую поддержку.

сообщили в центре

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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