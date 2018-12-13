МЧС открыло горячую линию психологической помощи в связи с трагедией в Шереметьево

МЧС России открыло для родных и близких, а также пассажиров сгоревшего в Шереметьево боинга телефон горячей линии. Дозвониться к психологам можно будет в любое время дня и ночи. Об сообщает сетевое агентство ТАСС.
По телефону горячей линии каждый позвонивший сможет получить психологическую помощь, а также уточнить информацию о погибших или пострадавших при возгорании боинга.
В связи с инцидентом в Шереметьево Центр экстренной психологической помощи МЧС России развернул федеральный номер горячей линии. По круглосуточному номеру 8-800-775-17-17 родственники и близкие пассажиров самолета смогут получить информационную и психологическую поддержку.
сообщили в центре
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