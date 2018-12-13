МЧС открыло горячую линию психологической помощи в связи с трагедией в Шереметьево

Линия является круглосуточной, дозвониться до специалистов можно по номеру: 8-800-775-17-17.

МЧС России открыло для родных и близких, а также пассажиров сгоревшего в Шереметьево боинга телефон горячей линии. Дозвониться к психологам можно будет в любое время дня и ночи. Об сообщает сетевое агентство ТАСС.

По телефону горячей линии каждый позвонивший сможет получить психологическую помощь, а также уточнить информацию о погибших или пострадавших при возгорании боинга.