На АЗС возле аэропорта Шереметьево возник пожар

На месте пожара работали 11 человек и 3 единицы техники.

На АЗС в Химках возле аэропорта Шереметьево возник пожар. Об этом сообщили в экстренных службах Подмосковья.

В результате инцидента загорелись пять машин, бытовки и палеты на общей площади 60 квадратных метров. Отмечается, что на заправке разгерметизировалась емкость с пропаном. На месте пожара работали 11 человек и 3 единицы техники. Спустя время огонь был локализован. Прокуратура Москвы взяла на контроль выяснение обстоятельств и причин ЧП.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах загорелся отель "Камарумс".

Видео: Telegram / SHOT