В Набережных Челнах загорелся отель "Камарумс"

Информации о пострадавших нет.

В Набережных Челнах на территории Татарстана произошел пожар в здании отеля "Камарумс" (Kamarooms). В настоящее время ведется эвакуация людей из здания. Местные жители записали на камеры мобильных устройств, как люди выбегают из помещения с босыми ногами. В настоящее время сведений о том, что послужило причиной пожара - нет. Информацией об инциденте поделились сотрудники регионального экстренного ведомства. Диспетчер ГУ МЧС получил данные о возгорании в 09:40 утра 28 октября. Пламя распространилось по зданию, расположенному на Московском проспекте, 159. Очевидцы заметили, что в текущий момент сгорел фасад здания, дым от пожара виден из многих частей города В настоящее время на месте инцидента работают 77 человек личного состава и 25 единиц техники ГУ МЧС. Пламя распространилось на территории в четыре тысячи квадратных метров.

Подразделения гарнизона прибыли, приступили к тушению, эвакуация людей организована. пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону

Прокуратура Петербурга проверит смертельный пожар в квартире на улице Маршала Захарова.

Фото и видео: Telegram / Казань №1