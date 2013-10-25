  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 22:53
87
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга проверит смертельный пожар в квартире на улице Маршала Захарова

0 0

Напомним, что на месте пожара обнаружили тела двух мужчин и женщины.

Прокуратура Красносельского района Петербурга устанавливает причины и обстоятельства пожара, который произошел в трехкомнатной квартире дома 60 по улице Маршала Захарова 27 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура района контролирует ход и результаты проверок, организованных по данному факту территориальным отделом ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и правоохранительными органами.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Напомним, что на месте пожара обнаружили тела двух мужчин и женщины. Еще два человека пострадали, они госпитализированы. Из опасной зоны эвакуировали девять жителей, в том числе одного ребенка.

Ранее мы рассказывали о том, что во время пожара в московской гостинице эвакуировали восемь человек.

Видео: пресс-служба МЧС

Теги: красносельский район пожар, прокуратура петербурга, улица маршала жукова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии