Прокуратура Петербурга проверит смертельный пожар в квартире на улице Маршала Захарова

Прокуратура Красносельского района Петербурга устанавливает причины и обстоятельства пожара, который произошел в трехкомнатной квартире дома 60 по улице Маршала Захарова 27 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура района контролирует ход и результаты проверок, организованных по данному факту территориальным отделом ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и правоохранительными органами.
Пресс-служба прокуратуры Петербурга
Напомним, что на месте пожара обнаружили тела двух мужчин и женщины. Еще два человека пострадали, они госпитализированы. Из опасной зоны эвакуировали девять жителей, в том числе одного ребенка.
Ранее мы рассказывали о том, что во время пожара в московской гостинице эвакуировали восемь человек.
Видео: пресс-служба МЧС
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