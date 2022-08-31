Пожар в квартире по улице Маршала Захарова забрал жизни трех человек

В пятницу, 27 октября, в квартире дома 60 по улице Маршала Захарова в Красносельском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.
В трехкомнатной квартире площадью 70 "квадратов" происходило горение обстановки на площади 40 "квадратов". Огонь ликвидировали за 44 минуты.
На месте пожара обнаружили тела двух мужчин и женщины. Еще два человека пострадали, их госпитализировали. Из опасной зоны эвакуированы девять человек, в том числе один ребенок.
К тушению огня привлекались пять единиц техники и 22 человека личного состава МЧС. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что при пожаре в квартире дома по Морской набережной пострадал человек.
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