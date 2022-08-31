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Вчера, 18:40
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Пожар в квартире по улице Маршала Захарова забрал жизни трех человек

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Еще два человека пострадали, их госпитализировали.

В пятницу, 27 октября, в квартире дома 60 по улице Маршала Захарова в Красносельском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

В трехкомнатной квартире площадью 70 "квадратов" происходило горение обстановки на площади 40 "квадратов". Огонь ликвидировали за 44 минуты. 

На месте пожара обнаружили тела двух мужчин и женщины. Еще два человека пострадали, их госпитализировали. Из опасной зоны эвакуированы девять человек, в том числе один ребенок.

К тушению огня привлекались пять единиц техники и 22 человека личного состава МЧС. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что при пожаре в квартире дома по Морской набережной пострадал человек.

Видео: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: пожар в красносельском районе, улица маршала захарова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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