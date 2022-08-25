При пожаре в квартире дома по Морской набережной пострадал человек

За час огонь был ликвидирован.

26 октября на Васильевском острове в квартире дома 15 по Морской набережной произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

В однокомнатной квартире обгорела обстановка на площади 5 "квадратов". За час огонь был ликвидирован.

В результате пожара пострадал человек, его госпитализировали в медицинское учреждение. К тушению привлекались три единицы техники и 15 пожарных.

Ранее мы рассказывали о том, что горение мансарды доходного дома Гейдериха в Выборгском районе локализовано.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)