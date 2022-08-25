Во время пожара в московской гостинице эвакуировали восемь человек

Данные о возгорании в здании на Литовском бульваре поступили на дежурный пульт в 11:50.

В столичном Ясенево произошёл пожар в гостинице: по данным ГУ МЧС РФ, которые приводит телеканал "360", с места происшествия эвакуированы восемь человек.

Данные о возгорании в здании на Литовском бульваре поступили на дежурный пульт в 11:50. Предварительно сообщалось, что огонь вспыхнул на третьем этаже трехэтажной гостиницы.

Из огня спасли восемь человек при помощи автолестницы, ещё 15 постояльцев были эвакуированы позднее. Пострадавших нет, пожар на площади 25 кв.м. удалось локализовать и ликвидировать.

Видео: телеканал "360"