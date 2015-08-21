Суд приговорил к шести годам колонии-поселения пилота сгоревшего в Шереметьево Superjet

Денис Евдокмиов посадил борт, который сгорел при жесткой посадке на территории аэропорта "Шереметьево".

Химкинский городской суд Московской области во вторник 20 июня приговорил к шести годам лишения свободы в колонии-поселении командира самолета Superjet, сгоревшего при жесткой посадке в аэропорту "Шереметьево" в 2019 году. Фигурантом расследования стал пилот Денис Евдокимов. Он признан виновным по статье за нарушение правил безопасности движения воздушным судном. В рамках прений сторон государственное обвинение через прокурора настаивал на таком сроке заключения для подозреваемого.

Суд постановил признать Евдокимова виновным по части 3 статьи 263 УК РФ и назначить ему наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии-поселении. решение судьи

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