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20 июня, 11:25
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Суд приговорил к шести годам колонии-поселения пилота сгоревшего в Шереметьево Superjet

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Денис Евдокмиов посадил борт, который сгорел при жесткой посадке на территории аэропорта "Шереметьево".

Химкинский городской суд Московской области во вторник 20 июня приговорил к шести годам лишения свободы в колонии-поселении командира самолета Superjet, сгоревшего при жесткой посадке в аэропорту "Шереметьево" в 2019 году. Фигурантом расследования стал пилот Денис Евдокимов. Он признан виновным по статье за нарушение правил безопасности движения воздушным судном. В рамках прений сторон государственное обвинение через прокурора настаивал на таком сроке заключения для подозреваемого.

Суд постановил признать Евдокимова виновным по части 3 статьи 263 УК РФ  и назначить ему наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии-поселении.

решение судьи

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Фото и видео: Telegram / 112

Теги: superjet, аэропорт, колония-поселение, химкинский городской суд, шереметьево
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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