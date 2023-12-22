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Пулково продолжает работать в снегопад
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Пулково продолжает работать в снегопад

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Сотрудники аэропорта чистили взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны от снега и наледи круглосуточно. Даже в непогоду  в Пулково отправлялись и приземлялись самолеты. 

Аэропорт Пулково продолжает работать даже в снегопад. Накануне, 4 апреля, на город на Неве неожиданно обрушились осадки, задувал сильный ветер. Пассажиров попросили выезжать в аэропорт заранее. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В ночь с 3 по 4 апреля операционные службы аэропорта Пулково работали в условиях сильного ливневого снега и низовой метели.

Пресс-служба Пулково

Сотрудники аэропорта чистили взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны от снега и наледи круглосуточно. Даже в непогоду  в Пулково отправлялись и приземлялись самолеты. 

С 18:00 3 апреля по 5:00 4 апреля было обслужено 79 рейсов на вылет и 82 рейса на прилет.

Пресс-служба Пулково

Ранее мы писали, что в Пулково 3 апреля задерживались авиарейсы.

Фото: Piter.tv

Теги: авиасообщение, аэропорт, пулково, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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