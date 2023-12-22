Пулково продолжает работать в снегопад

Сотрудники аэропорта чистили взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны от снега и наледи круглосуточно. Даже в непогоду в Пулково отправлялись и приземлялись самолеты.

Аэропорт Пулково продолжает работать даже в снегопад. Накануне, 4 апреля, на город на Неве неожиданно обрушились осадки, задувал сильный ветер. Пассажиров попросили выезжать в аэропорт заранее. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В ночь с 3 по 4 апреля операционные службы аэропорта Пулково работали в условиях сильного ливневого снега и низовой метели. Пресс-служба Пулково

Сотрудники аэропорта чистили взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны от снега и наледи круглосуточно. Даже в непогоду в Пулково отправлялись и приземлялись самолеты.

С 18:00 3 апреля по 5:00 4 апреля было обслужено 79 рейсов на вылет и 82 рейса на прилет. Пресс-служба Пулково

Ранее мы писали, что в Пулково 3 апреля задерживались авиарейсы.

Фото: Piter.tv