В Пулково задерживались авиарейсы

На вылет из Петербурга задержаны рейсы в Архангельск, Казань, Киров, Минск, Москву, Мурманск, Самару и Саратов.

Вечером в среду, 3 апреля, петербургский аэропорт Пулково временно приостанавливал вылет и прием авиарейсов из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Два самолета, ведущих в город на Неве, были направлены в запасные аэродромы в Москву и Череповец. На вылет из Петербурга задержаны рейсы в Архангельск, Казань, Киров, Минск, Москву, Мурманск, Самару и Саратов. В настоящее время взлетную полосу уже подготовили.

В случае выявления нарушений прав пассажиров Санкт-Петербургская транспортная прокуратура примет меры реагирования. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

В прес-службе Пулково отмечается, что аэропорт продолжает работу в сложных метеоусловиях. Решение о взлете и посадке принимают командиры воздушных судов.

Проводится попеременная очистка взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов от снега и наледи, а также противооблединительная обработка воздушных судов. Пресс-служба аэропорта Пулково

Уточнить статус рейса получится на онлайн-табло или у авиакомпании.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за снегопада Петербург сковали 9-балльные пробки.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры