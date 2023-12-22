В Пулково задерживались авиарейсы

Вечером в среду, 3 апреля, петербургский аэропорт Пулково временно приостанавливал вылет и прием авиарейсов из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Два самолета, ведущих в город на Неве, были направлены в запасные аэродромы в Москву и Череповец. На вылет из Петербурга задержаны рейсы в Архангельск, Казань, Киров, Минск, Москву, Мурманск, Самару и Саратов. В настоящее время взлетную полосу уже подготовили.
В случае выявления нарушений прав пассажиров Санкт-Петербургская транспортная прокуратура примет меры реагирования.
Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
В прес-службе Пулково отмечается, что аэропорт продолжает работу в сложных метеоусловиях. Решение о взлете и посадке принимают командиры воздушных судов.
Проводится попеременная очистка взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов от снега и наледи, а также противооблединительная обработка воздушных судов.
Пресс-служба аэропорта Пулково
Уточнить статус рейса получится на онлайн-табло или у авиакомпании.
Ранее мы рассказывали о том, что из-за снегопада Петербург сковали 9-балльные пробки.
Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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