Снегопад в Петербурге стал причиной 9-балльных пробок

На дорогах города произошли ДТП.

Вечером в среду, 3 апреля, Петербург сковали 9-балльные пробки, что следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". В городе сегодня снегопад.

Погодные условия образовали также многочисленные аварии. В частности, в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщают, что на углу Малого проспекта Петроградской стороны и улицы Красного Курсанта в Петроградском районе Петербурга столкнулись две иномарки.

Кроме того, на проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе города в сторону станции метрополитена "Комендантский проспект" наблюдается трамвайная пробка.

По состоянию на 20:00, на севере Петербурга стоят Выборгское шоссе, Центральная улица в Мурино, Парашютная улица. В центре автомобилисты не могут проехать по Садовой улице, Дворцовой набережной, Невскому и Лиговскому проспектам. На юге затруднилось движение по проспекту Славы, Дунайскому проспекту и Софийской улице.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти 4 апреля будет идти умеренный снег.

Фото: Piter.TV; Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург; "Яндекс.Карты"