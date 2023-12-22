В Ленобласти 4 апреля будет идти умеренный снег

В четверг, 4 апреля, в Ленобласти обещают зимнюю погоду. В регионе будет холодно, выпадут осадки.
Небо затянет облаками, днем иногда будет светить солнце. Ночью на западе области выпадет небольшой, местами умеренный снег. На востоке пройдет сильный снег, мокрый снег, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.
Столбики термометров в темное время суток опустятся до -4...-9 градусов. Днем температура воздуха составит всего -4...+1 градусов.
Кроме того, подует северный, северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Местами порывы будут достигать 15 м/с. Днем скорость ветра составит 5-10 м/с.
На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет повышаться.
Ранее мы писали, что в Ленобласти 3 апреля ожидаются снег и похолодание.
Фото: Unsplash
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