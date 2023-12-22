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В Ленобласти 4 апреля будет идти умеренный снег
Сегодня, 14:58
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В Ленобласти 4 апреля будет идти умеренный снег

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Ночью похолодает до -9 градусов.

В четверг, 4 апреля, в Ленобласти обещают  зимнюю погоду. В регионе будет холодно, выпадут осадки. 

Небо затянет облаками, днем иногда будет светить солнце. Ночью на западе области выпадет небольшой, местами умеренный снег. На востоке пройдет сильный снег, мокрый снег, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Столбики термометров в темное время суток опустятся до -4...-9 градусов. Днем температура воздуха составит всего -4...+1 градусов. 

Кроме того, подует северный, северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Местами порывы будут достигать 15 м/с. Днем скорость ветра составит 5-10 м/с. 

На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет повышаться. 

Ранее мы писали, что в Ленобласти 3 апреля ожидаются снег и похолодание.

Фото: Unsplash

Теги: мчс, погода ленобласть, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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